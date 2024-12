Mit Schreckschusswaffe auf Jugendlichen geschossen

Nr. 2516

Gestern Abend verletzte ein Unbekannter einen Jugendlichen in Rosenthal mit einer Schreckschusswaffe. Nach bisherigem Kenntnisstand hielt sich eine Gruppe bestehend aus zwei Kindern und zwei Jugendlichen gegen 18 Uhr am Angerweg vor dem Eingang einer Kleingartenanlage auf, als ein Unbekannter sie von hinten ansprach. Dann soll er unmittelbar mehrmals mit aufgesetzter Schreckschusswaffe auf einen 15-Jährigen aus der Gruppe geschossen haben. Vor Schreck flüchteten die Kinder und Jugendlichen in unterschiedliche Richtung. Eines der Kinder rannte durch die Kleingartenanlage und machte zwei Erwachsene auf das Geschehen aufmerksam, die daraufhin die Polizei alarmierten. Der Unbekannte flüchtete zwischenzeitlich in Richtung Maurice-Ravel-Straße. Eine Absuche nach ihm durch Polizeieinsatzkräfte verlief erfolglos. Auch der Polizeihubschrauber wurde dazu eingesetzt.

Der 15-Jährige erlitt eine Schürfwunde sowie ein Hämatom am Rücken und kam zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.