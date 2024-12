Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Nr. 2515

In der vergangenen Nacht alarmierte ein junger Mann in Köpenick die Polizei und gab an, kurz zuvor beraubt worden zu sein. Nach bisherigem Kenntnisstand wartete der 21-Jährige kurz nach Mitternacht am Bahnhof Köpenick gemeinsam mit einer ein Jahr jüngeren Begleiterin auf die S-Bahn, als unvermittelt zwei 19 und 20 Jahre alte Heranwachsende auf ihn zugekommen seien. Der 21-Jährige gab an, die beiden hätten ihm seine Sonnenbrille vom Kopf gerissen und ihn anschließend mit Faustschlägen und Tritten traktiert. Der 19-Jährige habe ihn zudem mit einem Messer bedroht. Anschließend sei das Duo in eine einfahrende S-Bahn eingestiegen. Die Einsatzkräfte konnten die beiden etwas später in einer S-Bahn ausfindig machen und mit Hilfe der Bundespolizei festnehmen. Im Polizeigewahrsam mussten sie sich erkennungsdienstlichen Behandlungen und Blutentnahmen unterziehen. Der 19-Jährige wurde anschließend an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt, das die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls führt. Der 20-Jährige durfte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seiner Wege gehen. Der angegriffene 21-Jährige wurde leicht verletzt, wollte aber zunächst keine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen.