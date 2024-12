Verdacht des Drogenhandels – Haftbefehl vollstreckt

Nr. 2514

Im Ortsteil Märkisches Viertel wurde in der vergangenen Nacht ein bereits per Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen. Aufgrund eines Bürgerhinweises begaben sich Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr zu einer Wohnung in der Wesendorfer Straße und klingelten. Schon an der Wohnungstür nahmen sie starken Cannabisgeruch war. Anwesend waren die 40-jährige Mieterin der Wohnung, ein gleichaltriger Mitbewohner und ein weiterer Mann im Alter von 42 Jahren. Da die Mieterin eine Durchsuchung der Wohnung nicht freiwillig gestattete, holten die Einsatzkräfte dafür einen richterlichen Beschluss ein. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte diverse drogensuspekte Substanzen und beschlagnahmten diese. Eine Überprüfung der Anwesenden ergab, dass gegen den 40-Jährigen bereits ein Haftbefehl wegen eines anderen Drogendeliktes bestand. Er wurde festgenommen. Die Wohnungsmieterin und der 42-Jährige wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).