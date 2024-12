Autos in Brand gesetzt

Nr. 2513

In der vergangenen Nacht brannten in Hellersdorf drei Autos. Eine Passantin alarmierte Polizei und Feuerwehr, nachdem sie kurz vor 0.30 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber des U-Bahnhofes Hönow Flammen an einem Hyundai bemerkt hatte. Noch bevor die Feuerwehr den Brand vollständig löschen konnte, waren zwei Pkw einer Carsharing-Firma, ein Audi und ein VW, mit in Brand geraten. Durch die Hitzeeinwirkung wurde zudem ein in der Nähe stehender Renault leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.