Mit Messer verletzt

Nr. 2512

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Mitte durch einen Messerstich verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der 23-Jährige gegen 0.45 Uhr in der Panoramastraße mit einer vierköpfigen Personengruppe in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll ihn eine 15-Jährige aus dieser Gruppe zunächst mit einem Reizgassprühgerät angegriffen haben. Ein 19-Jähriger soll ihm anschließend mit einem Messer in das Gesäß gestochen haben. Beide tatverdächtige Personen wurden festgenommen. Die Stichverletzung des 23-Jährigen wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der 19-Jährige kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurde anschließend wieder entlassen. Die 15-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einem Jugendnotdienst übergeben. Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.