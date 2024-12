Taschendieb festgenommen

Nr. 2511

Gestern, am frühen Nachmittag, nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei und des Landeskriminalamtes Berlin in Mitte einen mutmaßlichen Taschendieb fest. Nachdem sie den 29-Jährigen zunächst bei drei missglückten Diebstahlsversuchen beobachtet hatten, ließen sie gegen 14.35 Uhr am U-Bahnhof Alexanderplatz die Handschellen klicken. Der 29-Jährige hatte von hinten in die Jackentasche einer ebenfalls 29 Jahre alten Frau gegriffen und ein Etui an sich genommen. Anschließend begab er sich auf die andere Seite des Bahnsteigs, wo ihn die Einsatzkräfte festnahmen. Die Bestohlene, die den Verlust noch gar nicht bemerkt hatte, erhielt ihr Etui zurück. Im Polizeigewahrsam musste sich der Tatverdächtige einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme unterziehen. Heute soll er einem Richter vorgeführt werden, der den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls prüfen wird.