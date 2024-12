Gemeinsame Festnahme mit der Bundespolizei nach Taschendiebstahl

Gemeinsame Meldung Polizei Berlin und Bundespolizeidirektion Berlin

Nr. 2509

Gestern Mittag nahmen Polizeikräfte drei Taschendiebe in Moabit fest. Gegen 12.40 Uhr bemerkten Kräfte der Bundespolizei zunächst drei verdächtige Männer am Hauptbahnhof, die offenbar nach geeigneten Tatgelegenheiten suchten, um Diebstähle zu begehen. Zivilfahnder des Landeskriminalamts schlossen sich dem Einsatz unterstützend an. Nachdem das Trio eine Herrenumhängetasche aus einem Restaurant entwendet hatte, flüchtete es in Richtung Europaplatz und stieg dort in einen Bus. In diesen stiegen auch Einsatzkräfte des Landeskriminalamts und der Bundespolizei, wo sie gemeinsam die drei Tatverdächtigen festnahmen und die entwendete Tasche auffanden. Diese konnten sie dem Besitzer vollständig aushändigen. Einsatzkräfte brachten die Festgenommenen im Alter von 18, 20 und 24 Jahren zuerst zur zweifelsfreien Identifizierung zur Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof und dann in ein Polizeigewahrsam, in dem sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Anschließend wurden sie für die weiteren Ermittlungen zum schweren Bandendiebstahl dem zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin überstellt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich alle Drei unerlaubt im Bundesgebiet aufhalten. Nach den beiden Jüngeren wird zudem in Belgien gefahndet. Diese Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für ausländerrechtliche Straftaten der Polizeidirektion 5 (City). Die Taschendiebe sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.