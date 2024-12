Radfahrerin nach Kollision mit Auto verletzt

Nr. 2508

Gestern Nachmittag kam es in Steglitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 51-Jährige gegen 16.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den rechten Fahrstreifen der Schloßstraße in Richtung Walther-Schreiber-Platz. Kurz vor der Bornstraße wechselte die Radfahrerin nach Angaben eines Zeugen auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei offenbar den dort fahrenden Mercedes, mit dem ein 72-Jähriger in gleicher Richtung unterwegs war, sodass es zum Zusammenstoß zwischen beiden kam. Dabei erlitt die 51-Jährige Hüft-, Kopf- und Schulterverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen werden von dem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.