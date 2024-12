Transphobe Beleidigung

Nr. 2507

Gestern Abend soll eine Frau in Charlottenburg transphob beleidigt worden sein. Nach Angaben der 44-Jährigen wurde sie gegen 21 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Tauentzienstraße von drei Personen verfolgt. Als sie das Trio ansprach und fragte, warum sie ihr folgten, soll ein 16-Jähriger aus der Gruppe heraus sie transphob beleidigt und beschimpft haben. Gegenüber den alarmierten Einsatzkräften räumte der Jugendliche zumindest die Beschimpfung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten alle anwesenden Personen ihren Weg fortsetzen. Ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.