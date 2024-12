Flucht vor der Polizei - Festnahme

Nr. 2506

Gestern Nachmittag flüchtete ein Mann, der mit einem Auto im Ortsteil Halensee unterwegs gewesen war, vor der Polizei. Gegen 15 Uhr bemerkten zivile Kräfte der Autobahnpolizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Kurfürstendamm ein Auto, das verbotswidrig auf der Busspur unterwegs war. Die Polizeikräfte entschlossen sich, den Fahrer des Audi zu überprüfen. Der 54-Jährige kam der Halteaufforderung der Einsatzkräfte zunächst nach, als sich die Einsatzkräfte dann als solche zu erkennen gaben, beschleunigte er seinen Wagen und flüchtete Richtung Bornimer Straße. Bei der Flucht fuhr er auf eine Polizistin zu, die nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhindern konnte. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit dem Audi mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Nedlitzer Straße in Richtung Kronprinzendamm. Wieder in der Bornimer Straße angekommen, fuhr der Tatverdächtige zunächst mit dem Auto weiter über den Gehweg, wurde dann gestoppt und festgenommen. Bei der Überprüfung des Autofahrers stellten die Polizeikräfte fest, dass er weder im Besitz eines Führerscheins noch der genutzte Audi versichert ist. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Außerdem lag gegen den 54-Jährigen ein offener Haftbefehl wegen Betrugs vor. Zur erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme wurde er in ein Polizeigewahrsam gebracht und aufgrund des offenen Haftbefehls für die Staatsanwaltschaft Berlin eingeliefert. Er muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenuss, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernimmt die weiteren Ermittlungen.