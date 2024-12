Radbolzen an Rettungswagen gelockert

Nr. 2505

Heute früh wurden Polizeikräfte wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr nach Wannsee alarmiert. Gegen 4.30 Uhr brachten Rettungskräfte einen Patienten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und bemerkten während der Fahrt dorthin auffällige Fahrgeräusche an der Hinterachse sowie ein ungewöhnliches Fahrverhalten ihres Fahrzeugs. Bei der Überprüfung der Bereifung stellte die Rettungswagenbesatzung fest, dass an einem Hinterrad alle Radbolzen gelockert worden waren. Die noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.