Duo nach versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

Nr. 2503

Gestern Nachmittag nahmen Polizeikräfte zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Charlottenburg fest. Gegen 16.40 Uhr hörte ein 27-Jähriger verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür in der Eosanderstraße und alarmierte daraufhin die Polizei. Als er durch den Türspion schaute, sah er zwei Männer, die sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte fluchtartig von der Wohnungstür entfernten. Kräfte des Polizeiabschnitts 24 nahmen die Tatverdächtigen noch in der Nähe fest und brachten das Duo in ein Polizeigewahrsam. Aus diesem wurden die 39- sowie 46-jährigen Festgenommenen dem ermittelnden Fachkommissariat für Einbruchsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) überstellt.