Festnahme nach Schockanruf

Nr. 2502

Fahnder nahmen gestern Abend einen Mann in Wilhelmstadt fest. Nach bisherigen Erkenntnissen rief zuvor eine noch unbekannte Frau gegen 21 Uhr bei einer 81-Jährigen an, gab sich als Ärztin aus und schilderte einen angeblichen Vorfall, der es notwendig machen würde, eine Kaution hinterlegen zu müssen. Der Sohn der Seniorin alarmierte daraufhin die Polizei zur Wohnung seiner Mutter, während die Seniorin die angebliche Ärztin täuschte und zum Schein auf den Vorfall einging. Die unbekannte Frau teilte unterdessen mit, dass ein Kurier zur Geldabholung käme. Diesem übergab die Seniorin später im Hausflur einen fingierten Beutel, worauf der Mann sich gleich wieder davonmachte. Die Fahnder nahmen ihn kurz darauf am Meydenbauerweg fest, wobei sich der 32-Jährige dagegen wehrte. Durch die Festnahme erlitt der Tatverdächtige eine Gesichtsverletzung. Dazu angeforderte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr versorgten ihn am Ort. Bei ihm fanden sie den Beutel und ein Tütchen mit mutmaßlichem Kokain. Anschließend brachten sie ihn in ein Polizeigewahrsam und wurde dem Fachkommissariat des Landeskriminalamts Berlin überstellt. Die Ermittlungen dauern an.