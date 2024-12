Kleinkraftfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2501

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Kreuzberg alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 84-Jährige gegen 12.40 Uhr mit einem Mercedes aus einer Ausfahrt auf die Fahrbahn der Großbeerenstraße und stieß mit einem Kleinkraftrad zusammen, mit dem ein 64-Jähriger in der Großbeerenstraße in Richtung Hagelberger Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Zweiradfahrer Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.