Verdacht eines Tötungsdelikts – Mordkommission und Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2498

Heute Morgen wurden Polizei- und Rettungskräfte gegen 8.10 Uhr zu einer Frau in Fennpfuhl alarmiert, die leblos in einem Beet gefunden worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 56-Jährige aus dem Fenster im neunten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bernhard-Bästlein-Straße gestürzt sein. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb die Frau am Ort. Derzeit deuten die Gesamtumstände auf ein Tötungsdelikt hin. Während der polizeilichen Maßnahmen am Einsatzort war die Bernhard-Bästlein-Straße zwischen der Herzbergstraße und der Einfahrt zu einem Parkplatz eines Supermarkts bis etwa 13 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen der 5. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin und der Staatsanwaltschaft Berlin dauern an.