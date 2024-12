Mann angeschossen

Nr. 2494

Gestern Nachmittag ist ein Mann in der Buttmannstraße in Gesundbrunnen durch Schüsse verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 31-Jähriger gegen 15.40 Uhr mehrmals auf den gleichaltrigen Mann geschossen haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Schütze und stellte sich kurz darauf auf dem in der Nähe befindlichen Polizeiabschnitt 18. Er wurde festgenommen und die Waffe beschlagnahmt. Zeitgleich versorgten alarmierte Polizeikräfte zunächst den Angeschossen am Ort und übergaben ihn an Rettungskräfte. Diese brachten den Verletzten dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht und wird heute zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsgericht vorgeführt. Die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung und zum Verstoß gegen das Waffengesetz dauern an.