Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund an Stromverteilerkästen

Nr. 2493

In Wedding beschmierte gestern Nachmittag ein Senior vier Stromverteilerkästen mit politischen Aufschriften. Gegen 15.30 Uhr alarmierte ein 33-Jähriger die Polizei in die Fehmarner Straße, nachdem er den 78-Jährigen beim Bemalen eines Stromverteilerkastens beobachtet hatte. Der Zeuge zeigte den eingetroffenen Einsatzkräften den Tatverdächtigen, der sich noch mit einem Pinsel an der Hand am Ort befand. Bei seiner Überprüfung gab der Senior an, drei weitere Stromverteilerkästen beschmiert zu haben. Daraufhin stellten die Einsatzkräfte israelfeindliche Aufschriften an allen vier Stromverteilerkästen fest und brachten den 78-Jährigen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam, das er anschließend wieder verlassen durfte. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen.