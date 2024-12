Mehrere Fahrgäste eines BVG-Busses bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2492

In Charlottenburg kam es gestern am frühen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrgäste eines BVG-Busses verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 45-Jährige gegen 14 Uhr mit ihrem Renault die Wielandstraße in Richtung Kurfürstendamm. Beim Linksabbiegen in den Kurfürstendamm in Richtung Olivaer Platz übersah sie offenbar den BVG-Bus der Linie X10, der den Kurfürstendamm auf der Busspur in Richtung Uhlandstraße befuhr. Der 39 Jahre alte Fahrer des Busses führte eine Gefahrenbremsung durch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dadurch stürzten mehrere Fahrgäste. Eine 56-jährige Passagierin erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine 61-Jährige wurde im Gesicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Drei weitere Fahrgäste, ein 76-jähriger Mann und zwei Frauen im Alter von 46 und 33 Jahren, klagten über Schmerzen, erlitten Hämatome und Schürfwunden, wollten jedoch keine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen. Die Autofahrerin und der Busfahrer blieben unverletzt, allerdings stand der 39-Jährige derart unter dem Eindruck des Geschehens, dass er seinen Dienst vorzeitig beenden musste. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Kreuzung Kurfürstendamm/Wielandstraße von etwa 14 Uhr bis 14.40 Uhr teilweise gesperrt. Der Querverkehr war davon nicht betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.