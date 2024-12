„Rückenwind“. Mehr Stadt fürs Rad!“ – Verkehrsschulung für die Kleinsten

Nr. 2491

Die Polizei Berlin und das Deutsche Technikmuseum stehen bis zum 7. September 2025 in Kooperation zum sicheren Verhalten von Grundschülerinnen und Grundschülern im Straßenverkehr. Anlässlich der Sonderausstellung „Rückenwind“. Mehr Stadt fürs Rad!“ in der Ladestraße des Deutschen Technikmuseums über den Aufstieg des Fahrrads zum beliebten Verkehrsmittel für alle, bietet die Polizei Berlin für die Dauer der Ausstellung in dem Kreuzberger Museum selbst Verkehrsunterricht für Grundschulklassen der Stufen 3 bis 6 an. Der zur Verfügung gestellte Raum bietet Platz für Schulklassen mit bis zu 30 Kindern und ist mit entsprechender Technik, zum Beispiel mit einem Smartboard ausgestattet. Interessierte Schulklassen können Termine bei ihren Verkehrssachbearbeiterinnen und Verkehrssachbearbeitern der für sie zuständigen Polizeiabschnitte vereinbaren. Verfügbar sind die Zeiträume von jeweils Dienstag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr sowie von 11.30 bis 13.30 Uhr. Im Anschluss an den Unterricht über richtiges und somit sicheres Verhalten, Unfallgefahren und vieles mehr, können die Schülerinnen und Schüler dann kostenfrei die Sonderausstellung mit mehreren Experimentierstationen und verschiedenen Exponaten mit Bezug zum Fahrrad besuchen.