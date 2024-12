Autofahrer nach Kollision mit einem Lkw eingeklemmt und verletzt

Nr. 2490

Heute früh ereignete sich in Mitte ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem SUV, bei dem die Insassen des SUV verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 56-Jähriger gegen 5.30 Uhr mit einem Lastkraftwagen aus der Alexanderstraße nach links in die Karl-Liebknecht-Straße ab und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden SUV eines 47-Jährigen. Dieser wurde dabei hinter dem Lenkrad eingeklemmt und musste von Kräften der Berliner Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, während seine Mitfahrer im Alter von 35 und 17 Jahren über Nackenschmerzen klagten und eine medizinische Behandlung ablehnten. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt, sodass sie nicht mehr fahrfähig waren. Der Lkw-Fahrer wurde nach einer medizinischen Erstversorgung von Rettungskräften und einem negativen Atemalkoholtest am Ort entlassen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen blieb die Kreuzung für den übrigen Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City).