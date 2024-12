Festnahme nach Diebstahl eines Baustellenfahrzeugs

Nr. 2489

Gestern Mittag nahmen Polizeibeamte des Abschnitts 51 in Friedrichshain einen Autodieb fest. Gegen 13.40 Uhr hatte ein 42-jähriger einen Pritschenwagen mit Hebebühnenaufbau am Straßenrand der Massower Straße in Friedrichsfelde geparkt, um Baumaterial zu entladen, und das Fahrzeug dafür verlassen. Als er zu dem Pritschenwagen zurückgekehrt war, konnte er dieses nur noch in der Ferne davonfahren sehen. Der Eigentümer ortete daraufhin seinen Wagen und teilte den Standort der Polizei mit. Gegen 14 Uhr stellten die Einsatzkräfte den gestohlenen Wagen dann in der Petersburger Straße in Friedrichshain fest und hielten ihn an. Auf die Aufforderung, aus dem Fahrzeug auszusteigen, reagierte dieser jedoch nicht, sodass die Polizeikräfte den 32-Jährigen mit Zwang aus dem Fahrzeug herausholten und festnahmen. Anschließend brachten sie ihn in ein Polizeigewahrsam und überstellten ihn dem zuständigen Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost). Das gestohlene Fahrzeug konnte später wieder an den Besitzer zurückgegeben werden.