Festnahme nach Drogenhandel

Nr. 2488

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Kreuzberg einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Gegen 16.40 Uhr beobachteten Fahnder einer Einsatzhundertschaft auf der Straße Am Tempelhofer Berg einen 20-Jährigen dabei, wie er an einen Mann etwas gegen Geld übergab. Eine Überprüfung des Käufers ergab, dass dieser Cannabis erworben hatte. Als ein weiterer Mann gegen 17.40 Uhr mit dem 20-Jährigen sprach und auch dieser gegen Geld Ware erhalten sollte, griffen die Einsatzkräfte zu. Während der Erwerber sich kooperativ verhielt, versuchte der 20-Jährige zu flüchten und leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand, wodurch zwei Dienstkräfte Verletzungen an Knien, Händen und Füßen erlitten.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte in einem Mehrfamilienhaus an der Fidicinstraße eine Wohnung ermittelt werden, in welcher der 20-Jährige Drogen lagern soll. Eine Durchsuchung der Wohnung führte zum Auffinden von über dreihundert Verkaufseinheiten mit mutmaßlichem Kokain, über einhundert Verkaufseinheiten mit mutmaßlichem Cannabis, rund 7.000 Euro mutmaßlichen Handelserlöses und weiteren Beweismitteln. Die Einsatzkräfte brachten den 20-Jährigen in einen Polizeigewahrsam und überstellten ihn dem zuständigen Kommissariat des Landeskriminalamts Berlin. Zum Erlass eines Untersuchungshaftbefehls soll der Tatverdächtige heute noch vor ein Ermittlungsgericht geführt werden.