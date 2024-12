Sexualstraftat im Park – Wer erkennt den Mann auf den Fotos?

Der Gesuchte trug am Tattag einen dunklen Pullover ohne Kapuze, Jeanshose und schwarze Sneaker.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des Abgebildeten machen?

Gibt es Zeuginnen oder Zeugen zur Tat?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder dem Tatverdächtigen machen?

Hinweise richten Sie bitte an das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-914302, per E-Mail an lka143@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.