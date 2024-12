Seniorin vom Rollator gestoßen - Festnahme

Nr. 2485

Gestern am frühen Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Spandau einen Heranwachsenden fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 19-Jährige gegen 14 Uhr in der Seegefelder Straße eine 84-jährige Frau unvermittelt von ihrem Elektrorollator gestoßen, sodass sie mit dem Kopf auf die Fahrbahn stürzte. Anschließend soll er das Gerät angehoben und auf die am Boden liegende Seniorin geworfen haben. Die Frau klagte über Schmerzen an verschiedenen Körperteilen. Sie stand zudem stark unter dem Eindruck des Geschehens und wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 nahmen den bereits polizeibekannten 19-Jährigen in Gewahrsam. Er wurde an ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.