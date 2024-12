Mieterin bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Nr. 2482

Gestern Abend kam es in Friedrichshain zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand bemerkte eine Passantin gegen 18.30 Uhr Brandgeruch auf der Straße und stellte Flammen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schwarnweberstraße fest. Alarmierte Brandbekämpfer konnten das Feuer in der Wohnung löschen und fanden darin die 75-jährige Mieterin leblos vor. Rettungskräfte reanimierten die Frau sofort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus, in dem sie intensivmedizinisch behandelt wird. Die Scharnweberstraße war zwischen Jungstraße und Weichselstraße von etwa 18.40 Uhr bis 20.10 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin.