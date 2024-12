Verletzte nach Schlägerei auf dem U-Bahnhof

Nr. 2481

Gestern Abend kam es in Neukölln auf dem U-Bahnhof Boddinstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bei der mindestens zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen gerieten kurz vor 21 Uhr eine Gruppe aus zehn bis 20 Personen und eine kleinere Gruppe auf dem Bahnsteig der Linie U8 in Fahrtrichtung Wittenau aneinander. Die kleinere Gruppe flüchtete zunächst in Richtung Selchower Straße, wobei ein 26-Jähriger stürzte. Mehrere Unbekannte aus der größeren Gruppe attackierten ihn mit Messern und Glasflaschen. Die Angreifer flüchteten anschließend ebenfalls über den Ausgang Selchower Straße, einer von ihnen über die Gleise in Richtung U-Bahnhof Leinestraße. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen mit einer Kopfplatzwunde und Stichverletzungen an einer Hand und an einem Schulterblatt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Im weiteren Verlauf stellten Einsatzkräfte in der Morusstraße einen weiteren Mann mit Stichverletzungen fest. Sie brachten den 21-Jährigen ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll bei keinem der beiden Verletzten bestanden haben. Der U-Bahnhof Boddinstraße musste zwischen 21.10 Uhr und 23.10 Uhr für den Fahrgastverkehr gesperrt werden. Die U-Bahn-Züge durchfuhren den Bahnhof in diesem Zeitraum ohne Halt. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.