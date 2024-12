Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2480

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Kreuzberg alarmiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte eine 56-jährige Fußgängerin gegen 18.45 Uhr im Bereich der Fußgängerfurt die Fahrbahn der Kreuzbergstraße in Laufrichtung Monumentenbrücke, als sie von einem abbiegenden 59-jährigen Autofahrer angefahren und in der weiteren Folge überrollt wurde. Die Fußgängerin erlitt Verletzungen am Kopf, am Arm sowie am Rumpf und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.