Mehrere Lkw in Brand gesetzt

Lichtenberg/Marzahn-Hellersdorf

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht und heute früh in Hohenschönhausen und Marzahn auf zwei Firmengeländen mehrere Baumaschinen an. Personen wurden nicht verletzt und der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.

Nr. 2478

Nach bisherigem Kenntnisstand hörten Anwohnende um kurz vor 3 Uhr in der Gehrenseestraße Verpuffungsgeräusche und sahen Feuerschein auf dem dortigen Gelände einer Firma. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr, die Brände an insgesamt sieben Lkw in Form von Baumaschinen löschte.

Nr. 2479

Gegen 3.15 Uhr brannten am Pyramidenring, ebenfalls auf einem Firmengelände, weitere neun Lkw sowie ein Förderband. Auch diese Brände wurden durch die zum Ort gerufene Feuerwehr gelöscht.