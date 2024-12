Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen

Nr. 2477

Nach einem Unfall im Ortsteil Grunewald, bei dem ein Auto von der Fahrbahn abkam, musste die Fahrerin des Wagens in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 20-Jährige befuhr mit einem VW die Teufelsseechaussee in Richtung Teufelssee aus Richtung Heerstraße kommend. In einer Rechtskurve kam sie mit dem VW nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf den Gehweg und fuhr anschließend einen Abhang hinunter in das dortige Waldstück. Hierbei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach circa 60 Metern zum Stillstand. Zum Unfallort alarmierte Rettungskräfte versorgten die 20-Jährige und brachten sie mit Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen, auch zu der Frage, ob die Fahrerin für die Wetterverhältnisse zu schnell unterwegs war, hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.