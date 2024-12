Überfall auf Bar – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2476

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Berlin nach zwei Unbekannten, die im dringenden Verdacht stehen, am Samstag, den 18. Mai 2024, gegen 4.15 Uhr die Bar „Le Bar Tabac“ in der Christinenstraße 24 in Prenzlauer Berg überfallen zu haben. Sie sollen das Lokal maskiert betreten, Angestellte und Gäste mit einer Machete bedroht und den Barkeeper zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Nachdem dieser der Forderung nachgekommen war, verwiesen die Tatverdächtigen alle Anwesenden in den hinteren Bereich der Bar und entfernten sich anschließend in Richtung Schönhauser Allee.

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zu der Identität und/oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Personen machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Berlin-Mitte unter der Telefonnummer (030) 4664-173131 (außerhalb der Bürodienstzeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet), per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.