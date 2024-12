Stichverletzungen nach Streitigkeiten

Nr. 2474

Gestern Abend wurde ein Mann in Mitte durch Messerstiche verletzt. Der 20-Jährige erschien gegen 21.30 Uhr in der Polizeiwache auf dem Alexanderplatz und gab an, dass er bei einer Auseinandersetzung in der Panoramastraße mit zwei unbekannt gebliebenen Männern verletzt wurde. Die Einsatzkräfte versorgten den Mann und stellten dabei mehrere Stich- und Schnittverletzungen am Arm, Gesäß und der Wade fest. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.