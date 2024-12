Verfassungsfeindliche Parole gebrüllt und randaliert - Festnahme

Nr. 2472

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer randalierenden Person nach Prenzlauer Berg gerufen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 55-jähriger Mann gegen 19 Uhr in einem Café an der Raumerstraße Ecke Senefelder Straße mehrmals verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben. Ferner habe der Mann in dem Geschäft einen Tisch umgeworfen. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen festnehmen. Nach erfolgter Identitätsfeststellung konnte er seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.