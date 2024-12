Tankstelle überfallen

Nr. 2471

Unbekannte überfielen gestern Abend eine Tankstelle in Reinickendorf. Den ersten Erkenntnissen zufolge betraten zwei Männer kurz vor 20.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Holländerstraße und gingen auf den 56-jährigen Mitarbeiter an der Kasse zu. Einer der beiden soll den Angestellten dann unter Vorhalten eines Messers in eine Ecke gedrängt und so seinem Komplizen ermöglicht haben, aus der Kasse Geld zu entnehmen. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit ihrer Beute. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes führt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).