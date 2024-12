Radfahrerin nach Kollision mit Lastwagentür verletzt

Nr. 2470

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Bohnsdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 42-jähriger Lkw-Fahrer gegen 13.15 Uhr in der Dahmestraße zwischen Waltersdorfer Straße und Binswangersteig in Fahrtrichtung Buntzelstraße gehalten und die Fahrertür geöffnet haben, ohne dabei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Eine 53-jährige Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte gegen die Tür und stürzte. Die Frau zog sich Verletzungen am Kopf sowie eine Fraktur des Unterarms zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.