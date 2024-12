Nach Auseinandersetzung auf Intensivstation

Nr. 2469

Nach einer Auseinandersetzung in Altglienicke musste ein Mann gestern Mittag mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 42-Jährige gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Grünbergallee mit einem 41-Jährigen in Streit geraten war, der dann eskalierte. Dabei soll der Jüngere dem Älteren zunächst ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser gestürzt sei. Anschließend soll der Angreifer dem auf dem Boden Liegenden mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Zeugen verhinderten weitere Tritte und riefen die Polizei. Einsatzkräfte des Abschnitts 35 nahmen den 41-Jährigen fest. Der 42-Jährige kam mit einer Kopfverletzung sowie inneren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort musste der Mann intensivmedizinisch behandelt werden. Den alkoholisierten 41-Jährigen brachten die Einsatzkräfte zunächst in einen Polizeigewahrsam und dann aufgrund seines Zustandes in ein Krankenhaus. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle hatte einen Wert von etwa 2,4 Promille ergeben. Auf richterliche Anordnung wurde ihm Blut entnommen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme gab ein anderer 41-Jähriger an, von dem gleichaltrigen Angreifer im Rahmen der Auseinandersetzung ebenfalls geschlagen worden zu sein. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Mann ab. Die Ermittlungen in beiden Fällen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost).