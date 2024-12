Außendienstmitarbeiter mit Schusswaffe bedroht – Festnahme

Nr. 2468

Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen einer Bedrohungslage nach Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Außendienstmitarbeiter im Alter von 19 und 22 Jahren im Auftrag eines Kommunikationskonzerns gegen 11.30 Uhr in der Eichhorster Straße unterwegs gewesen sein, um dort Werbegespräche zu führen. An einer Wohnungstür habe ihnen ein 30-jähriger Tatverdächtiger die Tür geöffnet und die Männer unvermittelt mit einer Schusswaffe bedroht. Darüber hinaus soll der Tatverdächtige die Außendienstmitarbeiter auch verbal beleidigt haben. Die beiden Männer flüchteten und riefen die Polizei. Hinzualarmierte Spezialkräfte nahmen den Mann wenig später ohne Widerstand in seiner Wohnung fest. Sie stellten eine Schreckschusswaffe nebst entsprechender Munition, eine Machete sowie ein Klappmesser sicher. Der Tatverdächtige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).