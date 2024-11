Tödlicher Verkehrsunfall

Nr. 2467

Heute Morgen kam es in Lichtenberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 36-jähriger Mann gegen 5.10 Uhr mit einem Mietwagen auf der Rhinstraße in Richtung Am Tierpark unterwegs gewesen sein, als er in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen sei. Der Wagen prallte gegen einen Oberleitungsmast. Der 36-Jährige wurde mit multiplen Verletzungen unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.