Verdacht der Volksverhetzung

Nr. 2466

Zu einem Vorfall in der vergangenen Nacht in Lichtenberg hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Ermittlungen aufgenommen. Gegen 22.15 Uhr fiel auf einem Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee befindlichen Polizeikräften auf, dass von einem Stand ein Lied abgespielt wurde, zu dem eine 26-Jährige aus einer Gruppe heraus einen umgedichteten Text sang. Die Einsatzkräfte nahmen die Personalien der Frau auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein. Die Ermittlungen dauern an.