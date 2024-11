Nr. 2465

Heute Morgen wurden Einsatzkräfte wegen Schmierereien an einem Wahlkreisbüro in Charlottenburg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen stellten Zeugen gegen 10 Uhr eine Beschädigung an einer Scheibe sowie eine Farbschmiererei an dem Parteibüro in der Windscheidstraße fest. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.