Mit Transporter gegen Mauer geprallt

Nr. 2464

Nach einem Unfall in Charlottenburg-Nord heute Morgen musste der Fahrer eines Transporters ins Krankenhaus gebracht werden. Dem bisherigen Ermittlungsstand und Zeugenangaben zufolge befuhr der 40-Jährige gegen 6 Uhr die BAB 111 in südliche Fahrtrichtung, als er auf Höhe der Anschlussstelle Heckerdamm aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug gegen die Mauer prallte, welche die südlichen und nördlichen Richtungsfahrbahnen voneinander trennt. Durch den Aufprall, bei dem auch ein Verkehrszeichen und ein Metallpoller beschädigt wurden, landete das Fahrzeug auf der Seite. Zudem lagen einige Teile des Wagens auf der Fahrbahn verteilt. Rettungskräfte befreiten den 40-Jährigen aus dem Fahrzeug und brachten den am Kopf und den Beinen Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren war, wurde ihm auf freiwilliger Basis Blut entnommen. Die Autobahn war während der Unfallaufnahme bis etwa 13 Uhr einspurig befahrbar. Die Ermittlungen dauern an.