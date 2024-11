Gefährliche Körperverletzung nach Streit um Musikauswahl

Nr. 2463

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Reinickendorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 24-jähriger Mann in einer Bar in der Hechelstraße gegen 3.20 Uhr mit einem 30-Jährigen in einen Streit über die Musikauswahl geraten sein. Nachdem sich die Auseinandersetzung in den Außenbereich verlagert hatte, soll der 30-Jährige seinem Gegenüber eine Stichverletzung am Oberschenkel zugefügt haben, wobei eine Arterie durchtrennt wurde. Der lebensbedrohlich Verletzte wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der Tatverdächtige flüchtete nach dem Vorfall, konnte jedoch wenig später namhaft gemacht und in seiner Wohnung festgenommen werden. Er wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) geführt.