Unbekannter sticht Jugendlichem ins Bein

Nr. 2462

In Hellersdorf wurde gestern Abend ein Jugendlicher durch einen unbekannten Mann am Bein verletzt. Der 17-Jährige befand sich kurz nach 19 Uhr auf dem Weg zu einem Spätkauf in der Schneeberger Straße, als ihm ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand in ein Bein gestochen habe. Als er kurz darauf Schmerzen verspürt habe, sei er zu einem Freund gelaufen, der zunächst Erste Hilfe geleistet und dann den Rettungsdienst verständigt habe. Dieser brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem der Jugendliche stationär verblieb. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).