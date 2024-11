Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung

Nr. 2460

Gestern Mittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls mit Polizeibeteiligung nach Prenzlauer Berg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Einsatzfahrzeug der Polizei Berlin gegen 13 Uhr mit Martinshorn und Blaulicht die Storkower Straße von der Thaerstraße kommend befahren haben. In den Kreuzungsbereich Landsberger Allee / Storkower Straße soll der Wagen bei roter Ampel eingefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Honda einer 89-jährigen Frau, die ihrerseits bei Grün die Kreuzung in Richtung Danziger Straße habe passieren wollen. Die Frau erlitt Verletzungen im Bereich des Rumpfes und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Dienstkräfte, welche in dem Einsatzwagen unterwegs waren, zogen sich ebenfalls Verletzungen zu und traten nach ambulanter Behandlung vom Dienst ab. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.