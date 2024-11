Mann mit Messer verletzt - Notoperation

Nr. 2459

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 14 wurden gestern Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Weißensee alarmiert. Dort, auf einem Gehweg vor einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Bühringstraße, waren ein 20- und ein 21-Jähriger in Streit geraten, in dessen Verlauf der Jüngere mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben soll. Der 21-Jährige wurde mit einer Stichverletzung im Oberkörper und einer Schnittverletzung am Kopf in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der Tatverdächtige kam in einen Polizeigewahrsam. Von dort wurde er der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übergeben. Das bei der Auseinandersetzung mutmaßliche eingesetzte Messer wurde am Tatort gefunden und als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen zum Hintergrund dauern an.