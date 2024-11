Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 2458

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Gesundbrunnen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 36-jähriger Autofahrer gegen 18.20 Uhr die Usedomer Straße von der Brunnenstraße kommend in Richtung Wattstraße befahren haben. Hinter der Einmündung Brunnenstraße habe ein achtjähriger Junge, der zuvor das in zweiter Reihe stehende Fahrzeug seines Vaters verlassen haben soll, die Fahrbahn unvermittelt betreten. Der 36-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Es erlitt Verletzungen im Bereich des Rückens und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Usedomer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen zwischen Brunnen- und Wattstraße voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.