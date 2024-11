Mann zwischen Lkw und Anhänger eingeklemmt

Nr. 2457

In Westend wurde gestern Morgen ein Mann bei einem Verkehrsunfall derart verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich der 60-jährige Lkw-Fahrer kurz vor 9 Uhr auf einem Parkplatz in der Halenseestraße vor seinem Fahrzeug, als dieses aus bislang ungeklärter Ursache nach vorne rollte und den Mann zwischen dem Lkw und einem davor geparkten Anhänger einklemmte. Der Mann kam mit Verletzungen am gesamten Körper zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Durch das Rollen hatte der Lkw ein daneben geparktes Auto der Marke Skoda, den Anhänger und einen davor geparkten Lkw beschädigt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).