Hitlergruß gezeigt – Mann stellt sich selbst

Nr. 2454

Ein Mann zeigte heute früh in Marzahn den sogenannten Hitlergruß. Gegen 6.45 Uhr zeigte ein alkoholisierter 22-Jähriger an einer Tram-Haltestelle an der Max-Herrmann-Straße in Gegenwart mehrerer Fahrgäste die verbotene Geste und alarmierte anschließend selbst die Polizei zum Ort. Den Einsatzkräften gegenüber wiederholte der 22-Jährige diese mehrfach und gab an, Nationalsozialist zu sein. Eine Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Zur Durchführung einer Blutentnahme brachten ihn die Polizisten in einen Polizeigewahrsam, aus dem er später wieder entlassen wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.