Durchsuchung und Haftbefehl nach mutmaßlichem Einbruchdiebstahl bei Juwelier

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2453

Einsatzkräfte der Polizei Berlin vollstreckten gestern früh ab 6 Uhr im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin einen Durchsuchungsbeschluss an einer Wohnanschrift in der Hohenwalder Straße in Marzahn. Vorangegangen waren Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 1 (Nord) gegen einen 40-Jährigen, der im Verdacht steht, am 9. Juli dieses Jahres in ein Juweliergeschäft in der Berliner Allee in Weißensee eingebrochen zu sein und dort Schmuck im Wert von 7.292 Euro entwendet zu haben.

Der 40-Jährige befand sich zunächst nicht in seiner Wohnung, erschien aber während der polizeilichen Maßnahmen vor dem Haus und konnte von den Einsatzkräften festgenommen werden. Bei der Festnahme trug er eine scharfe Schusswaffe im Hosenbund und hatte Bargeld in vierstelliger Höhe bei sich.

Bei der Durchsuchung der Wohnung und des Autos wurden Werkzeuge sowie Maskierung aufgefunden. Diese wurden nebst der Schusswaffe und des Bargelds beschlagnahmt.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.