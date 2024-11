Brandstiftung – Wer kennt die Tatverdächtigen?

Nr. 2450

Mit der Veröffentlichung von Fotos sucht die Polizei Berlin nach zwei unbekannten Männern, die am Montag, dem 15. Mai 2023, gegen 1 Uhr, versucht haben sollen, einen Pkw in Brand zu setzen. Bei dem Versuch, das an der Kreuzung Alt-Moabit/Spenerstraße vor der Justizvollzugsanstalt Moabit parkende Auto mit Benzin zu übergießen, wurden sie jedoch gestört und entkamen unerkannt. Eine Nacht später, am Morgen des 16. Mai 2023, wurde an derselben Kreuzung ein Fahrzeug in Brand gesetzt. Ein Zusammenhang beider Taten ist nicht auszuschließen.

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der Abgebildeten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tatverdächtigen machen?

Hinweise richten Sie bitte an das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912115, per E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.