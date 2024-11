Durch Schüsse verletzt

Nr. 2449

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Lankwitz verletzt. Ersten Erkenntnissen nach soll der 30-Jährige gegen 1.45 Uhr auf dem Gehweg der Wedellstraße von einer unbekannt gebliebenen Person in den Rücken geschossen worden sein. Anschließend flüchtete der oder die Tatverdächtige. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde und stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen wurden von einer Mordkommission des Landeskriminalamts übernommen. Sie dauern an.